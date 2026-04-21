Шойгу: Попытка захвата складов в Колбасне грозит катастрофой

Попытка захвата складов боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к тяжёлым последствиям. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью kp.ru.

«Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», — отметил Шойгу.

Он напомнил, что склады были сформированы ещё в советское время. Значительная часть боеприпасов хранится уже почти 40 лет и утратила срок годности. По его словам, любые действия с этими запасами крайне опасны. С течением времени риски только увеличиваются.

Ранее Шойгу заявил, что ситуация в Приднестровье остается напряжённой и затрагивает сотни тысяч граждан России, проживающих в регионе. По его словам, в республике находятся более 220 тысяч россиян, чья безопасность сейчас вызывает тревогу из-за безответственных действий Киева и Кишинёва. Он также напомнил, что в регионе сохраняются проблемы с энергоснабжением: поставки газа из РФ ограничены, крупные предприятия работают с перебоями.