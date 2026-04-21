Продюсеру BTS грозит арест в Южной Корее за обман на $100 млн

В Южной Корее полиция собирается взять под арест продюсера кей-поп-группы BTS Пан Си Хёка. Об этом сообщает издание AP. Мужчине вменяют статью о незаконном присвоении свыше 100 миллионов долларов, полученных в ходе махинаций с инвесторами.

Пан Си Хёк является владельцем компании HYBE, через которую, по данным следствия, вёл свои преступные дела. Адвокаты мужчины пояснили, что их подзащитный «сотрудничает со следствием», поэтому обращение полиции в прокуратуру с просьбой выдать ордер на арест им непонятно. Детали дела юристы раскрывать не стали.

Однако известно, что в 2019 году Пан Си Хёк придумал хитрый ход, чтобы заработать миллионы. Он ввёл в заблуждение инвесторов своей фирмы, заявив, что компания не выйдет на биржу. Этим подозреваемый вынудил их продать свои акции частному инвестиционному фонду. При этом выход на биржу был позже осуществлён. По мнению следствия, фонд мог выплатить продюсеру около $136 млн в рамках дополнительной сделки, по условиям которой ему полагалось 30% прибыли от продажи акций после IPO. К слову, в Южной Корее Пан Си Хёк больше известен как директор и автор идеи создания группы BTS.

Ранее корейская музыкальная группа BTS выпустила клип на свою новую песню «2.0», и моментально новые образы вокалистов разлетелись в Сети на мемы. Айдолы предстали в видео в образе героев культового корейского фильма «Олдбой» (2003) — с усами и бородой.