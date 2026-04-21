Спецборт МЧС доставил в Москву более 70 россиян, покинувших Ливан

Спецборт МЧС России с гражданами, пожелавшими покинуть Ливан, прибыл в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства вечером 21 апреля.

Самолёт Ил-76 доставил из Бейрута на родину 73 человека. Среди эвакуированных – 33 ребёнка. В полёте их сопровождали медики и психологи МЧС.

Эвакуация прошла штатно. Все доставлены в целости. Психологическая помощь оказывалась прямо на борту.

Ранее Life.ru писал, что Россия не только вывозит своих граждан, но и помогает Ливану. По поручению президента Владимира Путина в Бейрут отправили гуманитарный груз. Ил-76 доставил более 27 тонн помощи: передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки. Тот же борт забрал россиян.