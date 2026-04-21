Самолёт МЧС России вылетел с гуманитарной помощью в Ливан

Ил-76 МЧС России вылетел в Бейрут с гуманитарным грузом на борту. Самолёт везёт помощь жителям Ливана, которые пострадали в результате военного конфликта. Рейс организовали по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В министерстве пояснили, что авиация МЧС России организовала доставку гуманитарной помощи для граждан Ливанской Республики. Борт Ил-76 доставит груз общей массой более 27 тонн. В состав груза вошли передвижные электростанции и продукты питания. Также самолёт везёт палатки, одеяла, матрасы и подушки.

В МЧС добавили, что обратным рейсом из Бейрута в Москву доставят граждан Российской Федерации и членов их семей.

Ранее Ливан официально попросил о международной гуманитарной помощи. Причина запроса — продолжающиеся израильские удары, в том числе по гражданской инфраструктуре. Республике требуются палатки для временного размещения людей. Также нужны электрогенераторы, продукты питания, вода и топливо.