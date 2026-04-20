Нетаньяху: Война с Ираном не закончена, возможны новые события

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделал важное заявление о конфликте с Ираном. Политик объявил, война с Исламской Республикой ещё не завершена и намекнул на новое развитие событий. Заявление прозвучало во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Иерусалиме.

«Мы живём во времена больших вызовов и значительных последствий. <...> Мы добились больших успехов. Но это ещё не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — заявил Нетаньяху.

Премьер также выразил уверенность в достижении целей. Он отметил, моральная стойкость и партнёрство с Соединёнными Штатами помогут Израилю. Это принесёт больше света и надежды народам мира, добавил Нетаньяху.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США запретили Израилю наносить удары по территории Ливана. Это решение последовало после согласованного перемирия между сторонами. Режим прекращения огня начался в ночь на 17 апреля и продлится 10 дней. По данным прессы, Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал об этом запрете.