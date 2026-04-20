19 апреля, 22:32

Нетаньяху: Война с Ираном не закончена, возможны новые события

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделал важное заявление о конфликте с Ираном. Политик объявил, война с Исламской Республикой ещё не завершена и намекнул на новое развитие событий. Заявление прозвучало во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Иерусалиме.

«Мы живём во времена больших вызовов и значительных последствий. <...> Мы добились больших успехов. Но это ещё не конец, и в любой момент могут произойти новые события»,заявил Нетаньяху.

Премьер также выразил уверенность в достижении целей. Он отметил, моральная стойкость и партнёрство с Соединёнными Штатами помогут Израилю. Это принесёт больше света и надежды народам мира, добавил Нетаньяху.

Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США запретили Израилю наносить удары по территории Ливана. Это решение последовало после согласованного перемирия между сторонами. Режим прекращения огня начался в ночь на 17 апреля и продлится 10 дней. По данным прессы, Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал об этом запрете.

Лия Мурадьян
