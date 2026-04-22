Житель Казани по фамилии Ленин вспомнил, как случайно выехал на Красную площадь

Житель Казани Алексей Ленин рассказал о курьёзном случае, который произошёл с ним в Москве. По его словам, в 2008 году он случайно выехал на машине на Красную площадь, после чего его остановили сотрудники ГИБДД.

Алексей в беседе с Life.ru объяснил, что тогда приехал в столицу к другу на день рождения и решил добраться поближе к центру города. Из-за плохого знания маршрута он по ошибке оказался прямо на Красной площади.

«В какой-то момент я выехал на саму Красную площадь. Был немного ошарашен этим, что я туда вылез», — рассказал он.

После этого мужчину остановили на посту ГИБДД. По словам Алексея, сначала разговор был строгим, но ситуация быстро изменилась после проверки документов.

«Когда увидели мои права и что там фамилия Ленин, расхохотались и спросили: «Ты что, к дедушке приезжал?» — вспомнил он.

В итоге, как рассказал собеседник, ему вернули права и отпустили без серьёзных последствий. Алексей отметил, что люди обычно реагируют на его фамилию с улыбкой, а многие истории с ней как раз связаны с дорожными проверками.

