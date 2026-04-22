Россиянин по фамилии Ленин рассказал, как провёл свадьбу Лениных

Житель Санкт-Петербурга Александр Ленин рассказал о необычном случае из своей практики ведущего мероприятий. По его словам, однажды ему довелось провести свадьбу девушки с такой же фамилией.

Александр Ленин работает актёром и ведущим с 2000 года. Он признался, что за годы работы его фамилия не раз становилась поводом для шуток и запоминающихся ситуаций, но именно этот случай считает одним из самых редких.

«Мне написала девушка с такой же фамилией, как у меня. Она тоже Ленина. И я провёл ей свадьбу. В общем, Ленин провёл свадьбу Лениных», — рассказал он.

По словам собеседника, с людьми с такой фамилией, не связанными с ним родством, он сталкивался всего несколько раз. Поэтому совпадение он считает почти уникальным.

Александр добавил, что на свадьбах его фамилия вообще часто становится частью сценария. Одна из самых популярных реплик, по его словам, звучит так: теперь гости могут говорить, что видели живого Ленина.

