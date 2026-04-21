Роды Елизаветы II: как самая знаменитая женщина подарила монархии четырёх наследников

21 апреля было бы днём рождения королевы Елизаветы II. При жизни она достигла удивительного рубежа — 70 лет на престоле, это платиновый юбилей. Елизавета II дольше всех находилась на троне как британский монарх и дольше всех правителей в мире. За это время королева стала свидетелем множества перемен, произошедших в мире. Среди этих изменений были и трансформации в системе здравоохранения, и её личные решения, касавшиеся собственного лечения. Life.ru решил вспомнить, как рожала наследников королева Елизавета II, одна из самых знаменитых женщин во всём мире!

Как Елизавета II отменила «акушерский закон»

Отмена «акушерского закона»: как Елизавета II ломала устаревшие традиции монархии? Фото © ТАСС / АР / R2 PO. XJFM

Роды в XX веке в британской королевской семье были делом не только семейным, но и государственным — в буквальном смысле слова. Существовал старинный обычай, согласно которому при появлении наследника престола в комнате должен был присутствовать государственный секретарь. Считалось, что это обеспечивает первоначальность рождения, то есть доказывает, что именно королева родила этого ребёнка, что снижает возможность подмены. Традиция возникла во времена, когда вопрос о законности наследника мог буквально решить судьбу королевства.

Однако, когда в 1948 году Елизавета ожидала своего первенца, её муж, принц Филипп, счёл этот обычай унизительным и безнадёжно конфиденциальным. По настоянию супруги вопрос был поставлен перед королём Георгом VI, и тот согласился, что пора что-то менять. И пережиток средневековья был официально упразднён специальным королевским указом. Государственные секретари не сделали больших потерь при рождении членов королевской семьи. Так, ещё не взойдя на трон, Елизавета стала первой причиной реформы монархии, пусть и сугубо акушерской. Давайте вспомним, а как рожала самая известная женщина в мире?

Первенец Елизаветы II

Первый ребёнок королевы Елизаветы II: принц Чарльз. Фото © Getty Images / ullstein bild / ullstein bild

14 ноября 1948 года в Букингемском дворце царила напряжённая атмосфера. Первые роды принцессы Елизаветы длились целых 30 часов! Вместо того чтобы находиться у постели жены, принц Филипп играл в сквош в соседнем зале дворца. Позже историки и биографы объяснят это нервным напряжением: мужчина не знал, как поддержать женщину в родах, и просто «убивал время» физической нагрузкой. Елизавета же, верная долгу, даже во время схваток не подавала виду, что ей больно. После, когда Чарльз всё же родился, был произведён 41 артиллерийский залп, а колокола Вестминстерского аббатства прозвонили пять тысяч раз.

Как появилась на свет принцесса Анна

Принцесса Анна: как появился на свет второй ребёнок Елизаветы II. Фото © Getty Images / Central Press / Hulton Archive

К рождению второго ребёнка, принцессы Анны, в 1950 году Елизавета уже успела стать королевой, но правила для королевских рожениц не были полностью пересмотрены. Анна родилась в Кларенс-хаусе. Это событие не было таким же громким, как рождение Чарльза, но всё равно проходило по старым правилам: приглашённые врачи, закрытые шторы и полное отсутствие публичности.

Интересно, что принцесса Анна унаследовала характер матери: она стала первой королевской дочерью, которая настояла на том, чтобы её собственные дети (Питер и Зара Филлипс) получили титулы не по рождению, а по заслугам. Но тогда, в 1950-м, главной интригой было то, что королева, вопреки протоколу, настояла на присутствии Филиппа во дворце, пусть и не в родильной палате, как принято сейчас. Это был маленький шаг к тому, чтобы мужья в королевской семье перестали играть в сквош во время родов!

Принц Эндрю

Принц Эндрю: роды королевы Елизаветы II. Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Rapho

К 1960 году, когда на свет появился принц Эндрю, мир изменился. Рождение третьего ребёнка стало знаковым событием. Эндрю родился в Букингемском дворце, и именно тогда Елизавета II совершила настоящую революцию в протоколе. Она настояла на том, чтобы король Филипп находился непосредственно рядом с ней.

Более того, она публично объявила о своей беременности, хотя до этого подобные темы считались «неприличными» для обсуждения в обществе и прессе. Это был конец викторианского ханжества! Рождение Эндрю стало символом новой эры: королева показала, что она не просто живой символ нации, но женщина, королева и мать. И да, «акушерский закон» к тому моменту был уже официально отправлен на полку исторических фактов. На момент рождения Эндрю королеве Елизавете II было 33 года.

Рождение принца Эдварда

Эдвард: последний ребёнок королевы Елизаветы II. Фото © Getty Images / Bettmann / Corbis

Рождение младшего сына Елизаветы II, принца Эдварда, в 1964 году стало по-настоящему знаковым событием! К тому моменту королева уже была опытной матерью троих детей — и этот процесс был отлажен до мелочей. Эдвард родился в Букингемском дворце. Пресса наконец перестала делать из родов тайну, а король Филипп был рядом с женой. Елизавета II, пережившая войну, видевшая смену десятков премьер-министров, использовала свой авторитет, чтобы сделать самое простое и человечное — дать будущим принцессам право на комфорт и пребывание близких людей рядом.

Елизавета II ушла, оставив трон сыну и внукам. Но именно эта женщина изменила то, с чего начинается жизнь любого человека, — рождение. Из абсурдной процедуры с участием министров она сумела превратить роды в семейную историю. Возможно, это и есть главный секрет того, почему её имя было известно всему миру. Королева Елизавета II смогла остаться человеком там, где веками царили протоколы и правила!