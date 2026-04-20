На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная, моложе на 20 лет

Известная юмористка, звезда телепередачи «Аншглаг» Елена Воробей проводила отца в последний путь на Троекуровском кладбище. Проститься с Яковом Лебенбаумом пришли родные, друзья семьи и коллеги артистки, а среди тех, кто был рядом в этот день, оказалась и его последняя возлюбленная Зоя, которая моложе его на 20 лет.

По данным светских изданий, после смерти жены Яков Лебенбаум встретил новую любовь и именно Зоя была рядом с ним в последние годы. На похоронах Елена обнялась с ней, а сама церемония прошла рядом с могилой его супруги, умершей десять лет назад.

Отец артистки ушёл из жизни 17 апреля 2026 года. Ранее сама Воробей говорила, что семья два месяца боролась за него, но спасти его не удалось.

История его позднего романа раньше уже попадала в медиа. Ещё в 2025 году Елена рассказывала, что после встречи с Зоей отец буквально преобразился: по словам артистки, он «с каждым годом все моложе и моложе», а рядом с новой избранницей «помолодел вообще хорошо».

На прощание с Яковом Лебенбаумом пришли также дочь Елены София, сестра артистки Наталья, Карен Аванесян, Клара Новикова и Сергей Дроботенко. Сама Воробей, едва сдерживая слёзы, сказала корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на НТВ: «Родители любят нас, даже когда мы капризничаем, потому что кажется, что мы всегда всё делаем правильно. Ну что ж, мы говорим теперь родителям: «До встречи!».