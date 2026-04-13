82-летнюю Регину Дубовицкую показали дома и без грима — поклонники переживают

Елена Воробей навестила Регину Дубовицкую и показала новые кадры с телеведущей в домашней обстановке. По словам артистки, она приехала поздравить звезду «Аншлага» с праздниками.

Воробей написала, что привезла угощения и провела время в гостях у «крестной мамы» «олдскульного» юмора. Вместе с этим она опубликовала фото с 82-летней Дубовицкой.На снимке телеведущая улыбается, но в комментариях многие обратили внимание, что она выглядит заметно похудевшей и уставшей. Из-за этого в соцсетях снова появились тревожные сообщения о её самочувствии.

Поклонники начали желать Дубовицкой здоровья и передавать ей тёплые слова. Для многих зрителей она по-прежнему остаётся одной из главных фигур юмористического телевидения 1990-х и 2000-х.

Это не первый раз, когда внешность ведущей вызывает обсуждение в Сети. Ранее похожую реакцию уже спровоцировали кадры, которыми делился Сергей Дроботенко.

Регина Дубовицкая много лет ассоциируется у зрителей с «Аншлагом». Именно этот проект сделал её одной из самых узнаваемых телеведущих страны и лицом целой эпохи эстрадного юмора.