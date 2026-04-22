Поколение без дыма: В Британии пожизненно запретят сигареты всем, кто родился после 2008 года

Великобритания ставит точку в табачной истории для целого поколения. Пожизненный запрет на приобретение сигарет вступит в силу для всех, кто родился с 1 января 2009 года. Билль, внесённый Минздравом Соединённого Королевства, прошёл все стадии парламентского рассмотрения. Осталась лишь подпись короля Карла III.

Закон нацелен на создание первого поколения, свободного от курения. Это означает, что нынешние 17-летние подростки и все, кто младше, никогда не смогут легально купить сигареты в Британии.

Но ограничения коснутся не только сигарет. Закон ужесточает оборот на использование вейпов и никотинсодержащих продуктов. Под запрет попадут детские площадки, зоны около школ и больниц. Также вне закона будет признано курение электронных сигарет в машине, где находятся дети.

«Это самая масштабная корректировка сферы общественного здравоохранения за поколение. Знаковый законопроект, он создаст поколение без курения», – заявила баронесса Джиллиан Меррон, представляя документ в Палате лордов.

У закона есть и критики. Они называют его недемократичным и несправедливым. Во многих семьях окажутся братья и сёстры, у которых будут разные права в зависимости от года рождения. Кроме того, общественность опасается, что в будущем правительства могут пойти дальше и ввести аналогичные запреты на другие разрешённые законом продукты.

Ранее Life.ru писал, что Россия тоже движется в сторону запрета вейпов. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минздраву, Минэкономразвития и Минфину выработать регуляторные решения.