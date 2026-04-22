Москвич по фамилии Ленин назвал сына Владимиром Ильичом

Москвич Илья Ленин рассказал, что назвал сына Владимиром. Таким образом полное имя ребёнка оказалось созвучно с именем советского вождя — Владимир Ильич Ленин.

По словам мужчины, на его фамилию люди обычно реагируют одинаково: сначала спрашивают, не родственник ли он Владимиру Ленину, а затем интересуются, как он собирается назвать сына.

«Меня чаще спрашивают: «А сына вашего не Вовой зовут?» А я честно отвечаю: «Да!» — рассказал Илья.

Он добавил, что сочетание имени и фамилии регулярно вызывает удивление у сотрудников служб безопасности и тех, кто оформляет ему пропуска. При этом, по его словам, фамилию нередко пытаются исправить, потому что не верят, что она настоящая.

После рождения ребёнка история получила продолжение. Илья рассказал, что при выписке семье передали поздравление от представителей КПРФ.

«Владимир Ильич Ленин появился на свет 22 октября 2024 года в ГКБ имени Юдина, и это событие не укрылось от КПРФ», — отметил он.

По словам собеседника, имя ребёнка теперь регулярно вызывает реакцию и у врачей, и у окружающих на детских площадках.

Ранее Life.ru писал, что житель Казани Алексей Ленин случайно выехал на машине на Красную площадь. Когда сотрудники ГИБДД проверили документы и увидели фамилию водителя, то расхохотались и спросили: «Ты что, к дедушке приезжал?» В итоге нарушителя отпустили без серьёзных последствий.