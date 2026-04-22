В Севастополе силы ПВО сбили три воздушные цели над Северной стороной

В Севастополе ночью 22 апреля отражают очередную атаку вооружённых формирований Украины. ПВО и мобильные огневые группы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбиты три воздушных цели в районе Северной стороны», – уточнил он.

Глава города попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях. По данным Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Атака отражена.

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью ВСУ атаковали дронами Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены, противовоздушные системы активно сбивают украинские беспилотники – уже было слышно более десятка хлопков. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.