22 апреля, 00:53

В Севастополе силы ПВО сбили три воздушные цели над Северной стороной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

В Севастополе ночью 22 апреля отражают очередную атаку вооружённых формирований Украины. ПВО и мобильные огневые группы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбиты три воздушных цели в районе Северной стороны», – уточнил он.

Глава города попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях. По данным Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Атака отражена.

Число сбитых над Севастополем БПЛА выросло до пяти
Ранее Life.ru писал, что этой же ночью ВСУ атаковали дронами Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены, противовоздушные системы активно сбивают украинские беспилотники – уже было слышно более десятка хлопков. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Юния Ларсон
