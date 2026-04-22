Вооружённые силы России увеличили мощь за последние годы. Западные санкции не остановили этот процесс. Армия РФ стала более эффективной. Об этом сообщила Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD). Эксперты опубликовали отчёт за прошлый год.

Аналитики MIVD отметили, что Российская армия умеет быстро адаптироваться. После начала специальной военной операции выросла не только численность войск. Повысилась и их боевая эффективность. В спецслужбе указали на усиление подготовки военных кадров. Россия нарастила производство тяжёлых вооружений. Страна создала мощные стратегические запасы боеприпасов.

В отчёте сделали особый акцент, что попытки Запада ограничить поставки компонентов и сырья не сработали. Российская оборонная промышленность сохранила устойчивость. Предприятия выпускают вооружения массово. Качество продукции остаётся на высоком уровне.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск признал преимущество России в текущей глобальной картине мира. По его словам, Москве помогает угроза распада НАТО. Также играют роль энергетический кризис в Европе и ослабление помощи Украине.