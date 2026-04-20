Западу придётся жить в страхе и опасаться удара российских «Искандеров-К», если иностранные политики продолжат угрожать Москве, предпринимать враждебные действия или устроят прямое столкновение. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«И хотя его часто затмевает комплекс «Искандер-М», оснащённый баллистическим ракетами <…>, угроза, которую он создаёт для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьёзнее», — сказано в статье.

«Искандер-К» имеет массу преимуществ: он малозаметен и легко преодолевает ПВО противника. Издание уточняет, что эти ракеты движутся медленнее, но по сложной траектории и на небольшой высоте, тогда как остальное оружие может опережать по скорости, но быть «видимым» для ПВО. Сейчас, по мнению автора публикации, НАТО сильно остаёт по развитию комплексов противовоздушной обороны, а их поставки на Украину истощили западные запасы.

Кроме того, война против Ирана оттянула часть вооружения США на Ближний Восток. Издание напомнило, что Кремль не раз подчёркивал, что не собирается нападать первым, но если Запад атакует, то выбора не останется.