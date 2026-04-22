22 апреля, 04:58

Аэропорты в пяти городах России вернулись к штатному режиму работы

Обложка © Life.ru

Пять российских аэропортов возобновили работу в штатном режиме. В Росавиации сообщили, что сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Тамбове, Саратове (Гагарин), Пензе, Самаре (Курумоч) и Ульяновске (Баратаевка). Меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

При этом ограничения ввели в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска. О сроках их снятия в ведомстве не сообщили.

Самолёт «Азимут» экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажирки
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь дежурные расчёты перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны сбивали над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
