ПВО сбила 155 украинских дронов над Россией за ночь

Российские силы ПВО отразили массированную ночную атаку. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь дежурные расчёты перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолётного типа.

В результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд. Из-под завалов уже спасли четырёх человек, в том числе ребёнка. Предварительно, под завалом могут находиться ещё два человека, включая ребёнка.