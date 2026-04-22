22 апреля, 04:44

ПВО сбила 155 украинских дронов над Россией за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские силы ПВО отразили массированную ночную атаку. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь дежурные расчёты перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолётного типа.

Дроны сбивали над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

В результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд. Из-под завалов уже спасли четырёх человек, в том числе ребёнка. Предварительно, под завалом могут находиться ещё два человека, включая ребёнка.

На место обрушения подъезда в Сызрани направили дополнительные силы МЧС

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
