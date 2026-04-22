При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, включая двоих детей

Количество пострадавших при частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани после атаки украинского беспилотника возросло до 11 человек. Среди раненых – двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По предварительной информации, в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявили в МЧС.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели проводят обследование и разбор завалов. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника. Под завалами могут находиться ещё два человека, в том числе ребёнок.

На месте происшествия работают более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники. Дополнительно к месту ЧП следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области.

Глава МЧС России Александр Куренков держит ход поисково-спасательных работ на личном контроле.

Ранее Life.ru писал, что прокуратура Самарской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотника. Дом на улице Астраханская повреждён. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Налажено взаимодействие всех ведомств.