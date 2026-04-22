Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 05:19

В Курске во дворе дома рухнул дрон ВСУ, 36 жильцов эвакуировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Курске после падения беспилотника во дворе жилого дома эвакуировали 36 человек, среди них есть дети. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошёл в тёмное время суток в центральной части города. Летательный аппарат упал прямо рядом с жилым зданием. После падения фрагменты устройства задели кровлю дома. При этом взрыва удалось избежать — боевой заряд не сработал, что позволило избежать более серьёзных последствий. Жителей оперативно вывели из квартир. Всего покинуть помещения пришлось 36 людям, включая девятерых несовершеннолетних.

Часть эвакуированных направили в пункт временного размещения. Там разместили семь человек, среди которых двое детей. На месте продолжают работать специалисты, оценивая ущерб и проверяя территорию на наличие опасных элементов.

ВСУ атаковали дронами Сызрань, работает ПВО
ВСУ атаковали дронами Сызрань, работает ПВО

Ранее в Брянской области сообщалось о налёте с применением беспилотной техники. В селе Новый Ропск Климовского района под удар попал гражданский автомобиль. Аппарат типа FPV атаковал машину, в результате чего пострадал местный житель.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar