В Курске во дворе дома рухнул дрон ВСУ, 36 жильцов эвакуировали

В Курске после падения беспилотника во дворе жилого дома эвакуировали 36 человек, среди них есть дети. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошёл в тёмное время суток в центральной части города. Летательный аппарат упал прямо рядом с жилым зданием. После падения фрагменты устройства задели кровлю дома. При этом взрыва удалось избежать — боевой заряд не сработал, что позволило избежать более серьёзных последствий. Жителей оперативно вывели из квартир. Всего покинуть помещения пришлось 36 людям, включая девятерых несовершеннолетних.

Часть эвакуированных направили в пункт временного размещения. Там разместили семь человек, среди которых двое детей. На месте продолжают работать специалисты, оценивая ущерб и проверяя территорию на наличие опасных элементов.

Ранее в Брянской области сообщалось о налёте с применением беспилотной техники. В селе Новый Ропск Климовского района под удар попал гражданский автомобиль. Аппарат типа FPV атаковал машину, в результате чего пострадал местный житель.