Мирный житель пострадал из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотника на Сызрань привела к частичному обрушению подъезда многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. По предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.