Мирный житель пострадал из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake
В селе Новый Ропск Климовского района Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданскую машину. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате удара FPV-дрона ранен мирный житель.
Глава региона назвал произошедшее террористическим ударом. Подробностей — о состоянии пострадавшего и повреждениях автомобиля — Богомаз не привёл.
Ранее Life.ru писал, что атака беспилотника на Сызрань привела к частичному обрушению подъезда многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. По предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.
