22 апреля, 05:25

Посол РФ в Италии отреагировал на вызов в МИД из-за слов Соловьёва

Алексей Парамонов. Обложка © TASS/Zuma

Российский посол в Италии Алексей Парамонов прокомментировал вызов в МИД, связанный с высказываниями журналиста Владимира Соловьёва о Джордже Мелони. Об этом он рассказал ТАСС.

«В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони», — сказал он.

Недоумение у дипломата вызвал сам повод для официальных претензий. В Риме отреагировали на личное мнение журналиста, прозвучавшее вне рамок государственной позиции. Он напомнил, что за время работы Джорджи Мелони на посту главы правительства представители Москвы не позволяли себе резких формулировок в её адрес или в отношении Италии.

В то же время дипломат указал на обратные примеры, когда отдельные итальянские политики делали недружественные заявления о России и её руководстве. Москва не рассматривает слова зарубежных журналистов, блогеров или телеведущих как основание для официальных демаршей и не разворачивает кампании в ответ.

Попытки придать частным оценкам международный масштаб связаны с деятельностью антироссийских сил, стремящихся осложнить диалог между странами. Отдельно он отметил, что происходящее может быть направлено на ослабление контактов и срыв усилий по восстановлению сотрудничества в экономической и культурной сферах.

Напомним, что поводом для дипломатической реакции стали высказывания российского телеведущего Владимира Соловьёва о премьер-министре Италии Джордже Мелони. Глава МИД и вице-премьер страны Антонио Таяни пригласил российского посла Алексея Парамонова для объяснений. Итальянская сторона расценила прозвучавшие слова как недопустимые.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
