Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 06:08

«Мы чертовски глупы»: Финский профессор пристыдил Хельсинки за союз с «лузером» Вашингтоном

Профессор из Финляндии назвал стратегической ошибкой партнёрство с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red in

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red in

Финляндия совершила стратегическую ошибку, выбрав союз с Соединёнными Штатами. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Поводом для резкой критики стала приостановка поставок американского вооружения Финляндии. Вашингтон объяснил своё решение собственным военным дефицитом на фоне затяжной войны с Ираном.

«Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать это... Как же мы глупы!» — написал профессор.

Малинен прямым текстом дал понять, что Хельсинки попал в зависимость от ненадёжного партнёра. По его мнению, финские власти сами загнали себя в угол, тогда как альтернативы у страны были. Теперь же отсутствие американских поставок может серьёзно ударить по обороноспособности региона.

Финн выпилил из дерева Стубба и «предложил» ему новую работу на случай ухода из политики

Ранее профессор раскритиковал президента Финляндии Стубба за поездку на Ближний Восток и призвал ехать в РФ. Малинен задался вопросом «какого чёрта Александр там будет делать», поскольку профессор опасается начала войны в Финляндии, ведь Стубб, по его мнению, не исполняет свои обязанности.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Финляндия
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar