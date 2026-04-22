«Иду по его стопам»: Правнук Героя СССР выбрал опасную, но благородную профессию

В Челябинской области правнук Героя Советского Союза Жавдата Синагатуллина связал свою жизнь с профессией пожарного. Историю своей семьи в рамках проекта «Связь поколений» .рассказал воспитанник Казачьего кадетского корпуса при Златоустовском индустриальном колледже Денис Синагатуллин.

«Первым делом – закончить здесь среднее образование, потом поступить в вуз на пожарную специальность. С детства хотелось быть пожарным. Это мужественная профессия, где ты ежедневно доказываешь верность долгу и чести. Иду по его стопам», — приводит его слова пресс-служба Всероссийского Казачьего Общества.

Молодой человек проходит обучение по направлению «Пожарная безопасность» и готовится к дальнейшему поступлению в профильный вуз. Выбор профессии он связывает с наследием своего прадеда — Героя Советского Союза Жавдата Гумердаковича Синагатуллина, участника Великой Отечественной войны.

Во время службы на фронте прадед отличился при форсировании Днепра, где проявил личное мужество и уничтожил вражескую технику и живую силу противника. За этот подвиг он был удостоен высшей государственной награды СССР. После войны он продолжил трудовую деятельность, работал в сфере образования и органов внутренних дел, а также участвовал в общественной жизни родного региона.

Память о Герое сохраняется в Башкирии — его имя увековечено в памятниках и мемориалах, установленных в родных местах. Денис Синагатуллин подчёркивает, что семейная история стала для него главным ориентиром, а будущую профессию он рассматривает как продолжение традиции служения людям.

