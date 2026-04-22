22 апреля, 08:06

Россиянин, планировавший теракт в Москве, хотел воевать на стороне Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Россиянин, планировавший теракт в Москве, планировал выезд на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Соответствующую информацию сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанный дал признательные показания, в которых рассказал о своих действиях, совершённых по заданию террористических организаций, связанных с Украиной. Следствие установило, что после реализации преступного замысла ему был обещан выезд за рубеж с целью участия в боевых действиях.

В ФСБ также сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается, устанавливаются возможные соучастники и дополнительные обстоятельства.

ФСБ накрыла три группы пособников украинских колл-центров в Ярославской области
ФСБ накрыла три группы пособников украинских колл-центров в Ярославской области

Ранее в Москве сотрудники ФСБ пресекли действия гражданина России, которого подозревают в подготовке террористического акта в интересах запрещённых в РФ структур. 45-летний мужчина планировал совершить подрыв самодельного взрывного устройства вблизи объектов Министерства обороны.

Милена Скрипальщикова
