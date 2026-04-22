Россиянин, планировавший теракт в Москве, хотел воевать на стороне Украины
Россиянин, планировавший теракт в Москве, планировал выезд на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Соответствующую информацию сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, задержанный дал признательные показания, в которых рассказал о своих действиях, совершённых по заданию террористических организаций, связанных с Украиной. Следствие установило, что после реализации преступного замысла ему был обещан выезд за рубеж с целью участия в боевых действиях.
В ФСБ также сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается, устанавливаются возможные соучастники и дополнительные обстоятельства.
Ранее в Москве сотрудники ФСБ пресекли действия гражданина России, которого подозревают в подготовке террористического акта в интересах запрещённых в РФ структур. 45-летний мужчина планировал совершить подрыв самодельного взрывного устройства вблизи объектов Министерства обороны.
