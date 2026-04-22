Полицейский из Выборга обстрелял водолаза после ссоры в кафе

Ночной отдых в кафе «Шериф» рядом с Выборгом завершился криминальным инцидентом. Конфликт между двумя посетителями возник внутри помещения, но быстро перерос в активную фазу на свежем воздухе, пишет 78.ru.

Оппоненты уехали на машине в поисках уединенного места для продолжения выяснения отношений. Как только транспортное средство остановилось, один из мужчин вышел из салона, обошел кузов и начал стрелять. Стрелком оказался Евгений Пищалов — оперуполномоченный 101-го отдела полиции Выборгского района.

Силовик произвел около пяти выстрелов. Все снаряды попали в нижние конечности второго участника ссоры, работающего водолазом. Пострадавший, несмотря на полученные травмы, нашел силы добраться до автомобиля, но спустя время потерял сознание.

Позже медики доставили раненого в больницу. Из его тела извлекли три резиновые пули, ещё одну врачи обнаружили и удалили спустя несколько суток уже в Санкт-Петербурге.

Несмотря на тяжёлое состояние, сразу после оказания первичной помощи, мужчину заставили давать свидетельские показания. По имеющимся данным, на пострадавшего начали давить: его допрашивали повторно, склоняя к смене версии произошедшего, а также обсуждали вариант закрытия уголовного дела.

