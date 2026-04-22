«Кокаиновые» лососи сошли с ума и проплыли почти вдвое больше обычных

Международная команда биологов изучила поведение «кокаиновых лососей» в Швеции. Эксперимент проходил на озере Веттерн с участием 105 молодых рыб, пишет Daily Star.

Часть особей осталась контрольной, а двум другим установили импланты, которые медленно вводили кокаин и бензоилэкгонин — метаболит вещества, часто попадающий в водоемы со сточными водами. Через четыре недели учёные заметили резкие изменения в активности рыб.

Они двигались быстрее, преодолевали в 1,9 раза большее расстояние и расселились по озеру на 12,3 километра шире по сравнению с трезвыми собратьями. Исследование показало: чем дольше действовал наркотик, тем сильнее проявлялся эффект.

«То, куда плывёт рыба, определяет, что она ест, кто питается ею и как структурируется популяция», — пояснил биолог Маркус Микеланджели.

Эксперты подчеркнули, что бензоилэкгонин влияет на лососей сильнее, чем сам кокаин. При этом употребление таких рыб в пищу не опасно для человека. Кокаин и его метаболиты в последние годы находят во многих водоёмах мира. Водопроводные очистные сооружения не справляются с удалением этих веществ.

Микеланджели отметил, что настоящая проблема не в эксперименте, а в том, что животные уже подвергаются воздействию наркотиков в природе.

