ФСБ задержала ещё 10 членов запрещённого движения футбольных фанатов под Самарой

В Самарской области задержаны ещё 10 человек, связанных с неформальным футбольным сообществом, признанным экстремистским. Соответствующую информацию распространила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

В отношении участников объединения продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия совместно со следственным управлением СК. Речь идёт о неформальной группе футбольных фанатов The Opposition Young Supporters* (T.O.Y.S.*), деятельность которой запрещена на территории России по решению суда с 2017 года.

Сообщается, что в период 2024–2025 годов участники объединения занимались пропагандой запрещённой символики, включая нацистскую атрибутику. Также им вменяется участие в массовых драках, нападениях на случайных прохожих и вовлечение новых участников в группу. Расследование по делу продолжается.

Ранее в Самаре сообщалось о задержании бывшего сотрудника прокуратуры по делу, связанному с деятельностью запрещённого экстремистского объединения футбольных фанатов. Фигурантом стал 31-летний Сергей Рязанцев, которого подозревают в попытке возрождения запрещённого движения The Opposition Young Supporters* (T.O.Y.S.*).

