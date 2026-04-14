В России хотят запретить «Группу 24»: движение связали со сбором данных на военных

Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о признании общественного движения «Группа 24» экстремистским и запрете его деятельности в России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, участники движения формировали ячейки для преступных акций и по заданию украинских спецслужб собирали сведения о российских военнослужащих для последующих нападений на них и членов их семей. В иске также говорится о призывах к массовым беспорядкам и активизации протестных настроений.

Ответчиком по делу указан лидер движения Махмадджон Рахматджони. Кроме запрета организации, прокуратура просит обратить в доход государства 2,2 млн рублей, находящиеся на его счетах.

«Группа 24» — таджикское оппозиционное движение, созданное в 2012 году в Москве предпринимателем Умарали Кувватовым. Среди заявленных целей движения назывались отставка президента и правительства Таджикистана, освобождение политзаключённых и борьба с коррупцией.

В самом Таджикистане движение ещё в 2014 году признали экстремистским и запретили. Его основатель Кувватов был убит в Стамбуле в 2015 году, а в международных правозащитных докладах «Группа 24» упоминается как запрещённое таджикскими властями оппозиционное объединение, члены которого сталкивались с арестами и экстрадициями.