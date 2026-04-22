В творожных блинчиках «Морозко» нашли кишечную палочку и превышение микробов

В творожных блинчиках «Морозко» обнаружена кишечная палочка, а общее количество микробов превышает норму в четыре раза. Об этом сообщает Mash.

Проверка партии, проведённая в апреле в Ефремове Тульской области, выявила наличие колибактерий и значительное превышение допустимого уровня микрофлоры. Роспотребнадзор уже уведомил о нарушениях завод-изготовитель в Санкт-Петербурге.

Ранее эти же блинчики были связаны с массовым отравлением в подмосковном пансионате «Долгожитель», где также были зафиксированы критические показатели микробиологической загрязненности. Тогда инцидент привёл к госпитализации 44 человек и гибели восьми, что повлекло за собой уголовное дело, задержание директора и закрытие учреждения.

Ранее в колбасе «Мускатный» бренда «Ремит», которую продавали в гипермаркете «Лента» в Астрахани, нашли кишечную палочку. Образцы взяли прямо в магазине и отправили в лабораторию. Оказалось, что в продукте есть опасные бактерии