Хинштейн выехал на место падения БПЛА в Курске

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выехал на место падения БПЛА в одном из дворов Курска. По его словам, дрон врезался в крышу, обломки повредили кровлю котельной. Жильцов верхних этажей оперативно эвакуировали.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он в телеграм-канале. Хинштейн также поблагодарил оперативные службы за точную и слаженную работу.

Крыша, повреждённая в результате падения БПЛА в Курске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Напомним, инцидент произошёл ночью. Эвакуировано 36 человек, в том числе девять несовершеннолетних. При этом взрыва удалось избежать — боевой заряд не сработал.