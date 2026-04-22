Хинштейн выехал на место падения БПЛА в Курске
Александр Хинштейн на месте падения БПЛА в Курске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн выехал на место падения БПЛА в одном из дворов Курска. По его словам, дрон врезался в крышу, обломки повредили кровлю котельной. Жильцов верхних этажей оперативно эвакуировали.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он в телеграм-канале. Хинштейн также поблагодарил оперативные службы за точную и слаженную работу.
Крыша, повреждённая в результате падения БПЛА в Курске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Напомним, инцидент произошёл ночью. Эвакуировано 36 человек, в том числе девять несовершеннолетних. При этом взрыва удалось избежать — боевой заряд не сработал.
