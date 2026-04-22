Десятками крабов завалило пляж на Сахалине — народ штурмует берег с пакетами
Обложка © Telegram / Amur Mash
Пляж на Сахалине в районе села Гастелло оказался буквально завален крабами. Сейчас их там целые десятки, и люди не теряют времени, собирают их прямо пакетами.
Десятки крабов на сахалинском пляже.
Как пишет Amur Mash, это шторм постарался — разбушевался и устроил такой «подарок» для местных.
Ранее на Сахалине десятки рыбаков оказались отрезаны от берега после того, как льдина у села Стародубское треснула и начала расходиться. Утром люди спокойно ловили рыбу, но уже к обеду образовалась крупная трещина.
