Защита «крабового короля» обжаловала приговор по делу о контрабанде в Приморье

Адвокаты сахалинского рыбопромышленника Олега Кана обратились в Приморский краевой суд с просьбой отменить приговор по делу о контрабанде живого краба и других обвинениях либо направить материалы на новое расследование. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Поддерживаем», — заявили оба адвоката, отвечая на вопрос одного из судей судебной коллегии.

Защита подала апелляционную жалобу, в которой просит пересмотреть вынесенное решение. В качестве альтернативы адвокаты настаивают на возвращении дела прокурору для проведения дополнительного расследования. Речь идёт о деле, связанном с обвинениями в создании преступного сообщества, незаконном вывозе живого краба и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма, фигурирующая в материалах, превышает 2,6 миллиарда рублей. Рассмотрение жалобы продолжается. Окончательное решение по делу предстоит принять судебной коллегии Приморского краевого суда.