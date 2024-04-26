"Крабового короля" Кана приговорили к 17 годам тюрьмы за организацию убийства
Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Скрывающийся от следствия бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "крабовый король", заочно приговорён к 17 годам тюрьмы за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Соответствующее решение вынес Приморский краевой суд, передаёт РИА "Новости".
По версии следствия, в 2010 году во Владивостоке Кан организовал убийство местного предпринимателя Валерия Пхиденко. Для этого бизнесмен нашёл неустановленного исполнителя и пособника — Дмитрия Полякова. Именно он пригласил потерпевшего в город под видом переговоров. Когда мужчина прибыл к месту встречи, киллер застрелил его. После преступления Кан скрылся за границей, а Полякова в 2011 году приговорили к 7 годам тюрьмы.
В результате суд признал Кана виновным в организации убийства и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на один год.
"Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определить исправительную колонию строгого режима. Объявить Кана Олега Кымхаковича в розыск, осуществление которого поручить УМВД России по Приморскому краю", — огласил решение суд.
Life.ru напоминает, что ранее Генпрокуратура направила иск в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших добытчиков краба в регионе, в числе которых есть и Олег Кан. Его подозревают в организации преступного сообщества, контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. Сам предприниматель объявлен в международный розыск. Недавно на суде адвокаты сообщили о смерти "крабового короля", однако прокуратура им не поверила и назвала инсценировкой "смерть" бизнесмена. В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников. В этом списке, кроме Кана, было 18 ответчиков и 21 компания.