"Крабового короля" Кана приговорили к 17 годам тюрьмы за организацию убийства

По версии следствия, в 2010 году во Владивостоке Кан организовал убийство местного предпринимателя Валерия Пхиденко. Для этого бизнесмен нашёл неустановленного исполнителя и пособника — Дмитрия Полякова. Именно он пригласил потерпевшего в город под видом переговоров. Когда мужчина прибыл к месту встречи, киллер застрелил его. После преступления Кан скрылся за границей, а Полякова в 2011 году приговорили к 7 годам тюрьмы.