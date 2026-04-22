На Камчатке начали оттаивать «подснежники» — погребённые под сугробами машины

На Камчатке начали оттаивать многочисленные «подснежники» — автомобили, погребённые под огромным слоем снега, выпавшего минувшей зимой. Многие жители региона очень быстро отчаялись постоянно откапывать свои машины и решили подождать, пока весна не возьмёт своё.

«Подснежники», которые оттаивают на Сахалине. Фото © Telegram / «ЧП Камчатка»

При этом уцелеть удалось не всем. Судя по фото из социальных сетей, многие автомобили сильно деформировались под тяжестью снега. Владельцам явно придётся раскошелиться.

Напомним, минувшей зимой Камчатка столкнулась с аномальными снегопадами. Осадки побили многолетние рекорды. За короткое время в региона выпало несколько месячных норм. Непогода сильно ударила по полуострову: фиксировались смерти, обрушения снежных масс с кровель зданий.