22 апреля, 11:01

На Камчатке начали оттаивать «подснежники» — погребённые под сугробами машины

«Подснежники», которые оттаивают на Сахалине. Обложка © Telegram / «ЧП Камчатка»

На Камчатке начали оттаивать многочисленные «подснежники» — автомобили, погребённые под огромным слоем снега, выпавшего минувшей зимой. Многие жители региона очень быстро отчаялись постоянно откапывать свои машины и решили подождать, пока весна не возьмёт своё.

«Подснежники», которые оттаивают на Сахалине. Фото © Telegram / «ЧП Камчатка»

При этом уцелеть удалось не всем. Судя по фото из социальных сетей, многие автомобили сильно деформировались под тяжестью снега. Владельцам явно придётся раскошелиться.

Федеральная трасса «Амур» погребена под снегом из-за непогоды в Забайкалье

Напомним, минувшей зимой Камчатка столкнулась с аномальными снегопадами. Осадки побили многолетние рекорды. За короткое время в региона выпало несколько месячных норм. Непогода сильно ударила по полуострову: фиксировались смерти, обрушения снежных масс с кровель зданий.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Матвей Константинов
