Кипр за счёт пенсии: Пашинян дал совет, который возмутил армянских пенсионеров

«Я хотел бы со всей серьёзностью призвать наших пенсионеров (...) начинать путешествовать, потому что я думаю, что наши пенсионеры уже могут начать путешествовать на очень небольшие, очень скромные суммы, как это делают пенсионеры во многих странах мира», — сказал армянский премьер.

Комментируя своё заявление о том, что пенсионеры смогут позволить себе поездки на Кипр благодаря увеличению пенсий на 10 тысяч драмов (около 2 тысяч рублей) с 1 апреля, Пашинян пояснил, что средства, ранее уходившие на лекарства, теперь можно будет тратить на суточные и другие расходы. Он отметил, что после принятия законов о компенсации расходов на медикаменты, пенсионеры смогут ежемесячно экономить от 30 до 40 тысяч драмов (6-8 тысяч рублей). Пашинян решительно призвал пенсионеров не слушать тех, кто, по его мнению, хочет ограничить их свободу, считая, что пенсионеры должны сидеть дома, а их передвижение должно быть ограничено двором.