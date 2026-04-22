Кипр за счёт пенсии: Пашинян дал совет, который возмутил армянских пенсионеров
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал возможность для пенсионеров страны совершать международные поездки, в том числе на Кипр, при условии формирования сбережений за счёт повышенных пенсионных выплат. Об этом глава правительства заявил на презентации предвыборной программы партии «Гражданский договор», сообщает агентство Armenpress.
«Я хотел бы со всей серьёзностью призвать наших пенсионеров (...) начинать путешествовать, потому что я думаю, что наши пенсионеры уже могут начать путешествовать на очень небольшие, очень скромные суммы, как это делают пенсионеры во многих странах мира», — сказал армянский премьер.
Комментируя своё заявление о том, что пенсионеры смогут позволить себе поездки на Кипр благодаря увеличению пенсий на 10 тысяч драмов (около 2 тысяч рублей) с 1 апреля, Пашинян пояснил, что средства, ранее уходившие на лекарства, теперь можно будет тратить на суточные и другие расходы. Он отметил, что после принятия законов о компенсации расходов на медикаменты, пенсионеры смогут ежемесячно экономить от 30 до 40 тысяч драмов (6-8 тысяч рублей). Пашинян решительно призвал пенсионеров не слушать тех, кто, по его мнению, хочет ограничить их свободу, считая, что пенсионеры должны сидеть дома, а их передвижение должно быть ограничено двором.
А 1 апреля Пашинян прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Соотечественники встретили премьер-министра слишком горячо – они собрались у Посольства Армении и демонстративно сжигали портреты Пашиняна, требуя прекратить давление на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ).
