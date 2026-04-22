Следователи против Остера: СК проверит «Вредные советы», которые учат детей критически мыслить

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера. Биография писателя, история книги и подробности скандала. 22 апреля, 12:01 СК проверит «Вредные советы» Остера. За иронию в СССР не сажали, а давали премии. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Алексей Зотов, © GPTChat, © Life.ru.

Следственный комитет проверит книгу Григория Остера «Вредные советы»: жители Красноярского края пожаловались, что она может плохо влиять на детей. Но, как считает адвокат, книгу вряд ли запретят — скорее всего, ей просто присвоят возрастную маркировку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера — того самого, что написал «Вредные советы». Об этом стало известно 21 апреля из сообщения пресс‑службы СК.

Проверять будут, нет ли в книгах «сомнительных с педагогической точки зрения установок». Поводом стало заседание Координационного совета по помощи детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Там обсуждали рост тяжких преступлений среди подростков и затронули тему детской литературы — в качестве негативного примера привели произведения Остера.

Бастрыкин подчеркнул, что решить проблему можно только общими усилиями государства и общества.

Кто такой Григорий Остер: биография

Григорий Остер — известный российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ (2007) и лауреат Государственной премии РФ (2002). Он прославился в том числе благодаря книге «Вредные советы» — необычной серии ироничных стихов для детей.

Григорий Остер родился в Одессе, а детство провёл в Ялте. После школы он отправился в Москву и в 1970 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Сначала Остер пробовал себя в поэзии, но потом нашёл своё призвание в детской литературе.

Писатель Григорий Остер: чем известен. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Многие знают его также как сценариста любимых мультфильмов — например, «38 попугаев», «Котёнок по имени Гав», «Бабушка Удава», «Попался, который кусался!».

В предисловии к книге «Вредные советы» Остер объясняет идею так: учёные выяснили, что некоторые дети всё делают наоборот — и таким ребятам лучше давать «вредные» советы, чтобы они поступили правильно. Писатель называл этот подход «педагогикой от противного»: его стихи пародируют привычные наставления и учат детей критически мыслить. Всего Остер выпустил около 10 сборников в этом жанре.

Что такое «Вредные советы»: история книги

«Вредные советы» — это сборник коротких юмористических текстов для детей, которые впервые появились в журналах в конце 1980‑х годов, а позже вышли отдельными книгами. Первый «вредный совет» под названием «Храбрый повар» был опубликован в 1983 году в журнале «Колобок».

По сути, это ироничные «инструкции» с нарочито неправильными советами — например, как лучше пошалить или проигнорировать правила. Автор рассчитывает, что ребёнок поймёт шутку и увидит, насколько нелепо выглядят такие поступки: так через смех закрепляется понимание правильных норм поведения и развивается критическое мышление.

Книга рассчитана на младших и средних школьников и за годы существования стала по‑настоящему культовой — она разошлась миллионными тиражами и успела войти в круг чтения уже нескольких поколений детей, а также породила множество подражателей.

Григорий Остер со своими книгами. Фото © Wikipedia / Dmitry Rozhkov

Скандал в Красноярском крае (2024)

В 2024 году в СМИ появилась информация о претензиях к книге Григория Остера «Вредные советы». По сообщению ТАСС, Прокуратура Красноярского края потребовала убрать издание из продажи в одном из местных магазинов — якобы из‑за иллюстраций.

Однако вскоре само ведомство официально опровергло эти сведения. В заявлении прокуратуры подчёркивалось: «Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований».

Ситуация вызвала общественный резонанс: новость быстро распространилась в медиа и соцсетях, породив оживлённые споры о границах допустимого в детской литературе. Многие читатели и эксперты удивились самой идее претензий к «Вредным советам» — книге, которая десятилетиями воспринималась как юмористическое произведение с чёткой педагогической задачей. При этом вопрос о содержании иллюстраций (если он действительно поднимался) остался без детальных разъяснений: ни конкретные изображения, ни суть замечаний к ним в открытых источниках не фигурировали.

Что говорят эксперты

Мнения экспертов разделились, есть как сторонники проверки, так и люди, которые не понимают негативного отношения к сборнику.

Писатель Григорий Остер подписывает свои книги для детей. Фото © ТАСС / Василий Смирнов

Некоторые психологи и педагоги предупреждают: дети младшего возраста могут не понять иронии во «Вредных советах» и воспринять текст буквально. Поэтому важно учитывать возраст читателей, когда оценивают такие книги. Есть опасения, что отдельные фрагменты произведения способны подтолкнуть детей к неправильным или даже деструктивным поступкам.

Литературоведы и детские писатели напоминают: жанр «вредного совета» существует уже много веков и давно стал частью народной смеховой культуры. Книга Остера не раз переиздавалась — и раньше к ней никогда не было серьёзных претензий. Эксперты подчёркивают: ирония и пародия как раз помогают детям развивать критическое мышление — учат видеть абсурдность некоторых поступков и самостоятельно оценивать, что хорошо, а что плохо.

Другие экспертные мнения

Юристы поясняют: проверка Следственного комитета — это ещё не запрет. Сначала проведут экспертизу и разберутся, для какой аудитории предназначена книга и в каком контексте подаётся материал.

Педагоги добавляют, что с детьми важно обсуждать такие тексты — так они лучше поймут, что хотел сказать автор.

Издатели предупреждают: если книгу запретят, это может создать опасный прецедент — под угрозой окажется вся юмористическая литература для детей.

Психологи отмечают, что юмор помогает ребёнку легче справляться со стрессом и осваивать правила поведения в обществе — буквально через игру и весёлые примеры.

Часто задаваемые вопросы

Грозит ли «Вредным советам» запрет?

Пока рано говорить о запрете. Идёт проверка, по итогам которой может быть вынесено предупреждение, требование внести правки или вовсе будет отказано в возбуждении дела. Многое зависит от выводов экспертизы.

Почему СК проверяет «Вредные советы»?

Этот вопрос подняли из-за обращения граждан, усмотревших в содержании книги потенциальную угрозу воспитанию детей. Проверка призвана установить, соответствует ли текст законодательству РФ.

Что уже было с книгой в 2024 году?

В 2024 году в Красноярском крае родители обратились в СК с просьбой проверить книгу, но тогда речь велась об иллюстрациях в книге. Была начата официальная проверка.

Авторы Ксения Вернер