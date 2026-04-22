Русская тройка заслуживает статуса национального вида спорта. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что тройка, в отличие от других узнаваемых российских символов, имеет прочную связь с реальностью и является уникальным отечественным изобретением. Мединский отметил вклад деятелей культуры, таких как Николай Гоголь, в популяризацию тройки, и призвал энтузиастов к созданию единой платформы для всех, кто интересуется этим явлением. Он считает, что русская тройка превосходит крикет и должна стать настоящим национальным видом спорта.

«Это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет», — подчеркнул Мединский в ходе конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Стоит отметить, что русская тройка уже была официально признана видом спорта в России. Её уникальность заключается в разноаллюрной упряжке: центральная лошадь (коренник) идет рысью, задавая темп, а боковые лошади (пристяжные) скачут галопом, помогая управлять экипажем.

Ранее Международная федерация триатлона World Triathlon смягчила ограничения в отношении российских спортсменов. Речь идёт о допуске юниоров, молодёжных категорий и параатлетов к участию в зарубежных соревнованиях.