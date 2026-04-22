По 36 млн рублей: южнокорейский производитель чипов установил рекорд по бонусам сотрудникам

Южнокорейская SK hynix направит рекордные бонусы своим сотрудникам — выплаты на одного человека могут достигать примерно 36 миллионов рублей благодаря высокой прибыли компании. Компания установила систему, при которой около 10% годовой операционной прибыли распределяется между персоналом. Общий фонд выплат оценивается в $16,9 млрд при штате около 35 тысяч работников. Об этом сообщило издание The Korean Times.

Основным источником роста стала память HBM, используемая в ускорителях Nvidia. Эта технология стала критически важной для современных систем искусственного интеллекта и дата-центров. На фоне таких сумм в Южной Корее разгорелись общественные дискуссии. Часть пользователей считает, что сверхдоходы должны распределяться не только внутри корпораций, но и шире — среди населения.

Аргументы сторонников этой идеи связаны с тем, что в 2024 году государство поддерживало отрасль кредитами примерно на $13,6 млрд, что, по их мнению, делает успех компаний частично общественным результатом. Параллельно обсуждается и вопрос справедливости распределения прибыли в целом — на фоне рекордных доходов полупроводникового сектора в стране. В самой компании при этом подчёркивают, что выплаты формируются по внутренним правилам, а не за счёт внешнего перераспределения средств.

Ранее обсуждались идеи стимулирования семейной стабильности через финансовые выплаты мужчинам. Одно из предложений касалось поощрения отцов, которые сохраняют брак и не уходят из семьи. Поддержка не должна быть безусловной и должна зависеть от реального поведения в семейной жизни.