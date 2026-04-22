2,5 промилле и бордюр: пьяный олимпийский призёр разбился на велосипеде

Словенский прыгун с трамплина Роберт Кранец попал в больницу после серьёзной травмы, полученной в результате падения с велосипеда. Как сообщает Slovenske novice, по информации полиции, спортсмен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (2,5 промилле), выехал на встречную полосу, врезался в бордюр и упал. Перед инцидентом его скорость составляла 33,8 км/ч.

44-летнего Кранеца сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли на военном вертолёте в Университетский клинический центр в Любляне для операции.

Роберт Кранец – бронзовый призер Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити и чемпионата мира-2011. Карьеру завершил в 2019 году.

Ранее Life.ru сообщал, что 26-летний американский хоккеист Дэвид Лайон перепутал симптомы смертельной болезни с обычной производственной травмой. В итоге у спортсмена обнаружили рак кишечника. В июле 2021 года он заметил кровь в кале, но списал это на тяжёлую работу в цехе по обработке листового металла.