Футболист «Мидтьюлланна» пережил две операции и кому после ножевого ранения

В датском городе Хернинг в результате уличной поножовщины тяжёлые ножевые ранения получил 19-летний полузащитник «Мидтьюлланна» Аламара Джаби. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмена экстренно доставили в больницу с угрозой для жизни. Медики провели две операции — после первого вмешательства состояние оставалось критическим, молодого человека ввели в искусственную кому.

По данным клуба, хавбек находился «на грани смерти». Второе хирургическое вмешательство прошло успешно, после чего Джаби вывели из комы. Сейчас состояние 19-летнего футболиста стабилизировалось, он чувствует себя «хорошо с учётом обстоятельств». Клуб поддерживает связь с властями и оказывает помощь игроку и его родным.

В текущем сезоне Джаби провёл за команду один матч — 25 минут в игре квалификационного раунда Лиги Европы против финского КуПСа (2:0) 28 августа.

Ранее Life.ru рассказывал, как четвертьфиналист домашнего мундиаля 2018 года Фёдор Кудряшов потерпел фиаско в своём первом поединке по смешанным единоборствам. Экс-защитник российской сборной команды уступил представителю музыкальной сцены Дмитрию Гусакову, известному как GOODY, в центральном противостоянии турнира Fight Nights. Его оппонент закончил бой эффектным и сногсшибательным приёмом.