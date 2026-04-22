22 апреля, 14:12

На Украине представили новый копеечный дрон с названием «Тучка»

Обложка © Telegram / УНИАН

Украинская компания «Генерал Черешня» презентовала новый ударный беспилотный летательный аппарат под названием «Хмаринка» (с украинского «Тучка»). Это дрон-камикадзе самолётного типа, основными преимуществами которого разработчики называют низкую стоимость и возможность массового производства.

Создатели делают ставку на количество: дешёвые «Хмаринки» должны лететь сплошным потоком, заставляя ПВО расходовать дорогие ракеты на дешёвые цели. Кроме того, дрон предназначен для поражения широкого спектра объектов в тактической глубине: бронетехники, складов, укрытий и транспортных средств.

Технические характеристики «Хмаринки» довольно скромны. Максимальная дальность полёта — до 50 километров, время в воздухе — до одного часа. Аппарат способен нести полезную нагрузку массой до 7 килограммов. Крейсерская скорость достигает 140 километров в час.

In Kurske vo dvore doma rukhnul dron VSU, 36 zhil'tsov evakuirovali
Ранее Life.ru писал, что российская разработка «Дарвин-Z» сама «затягивает» дыры после взрывов. Система задумывалась как комплексное инженерное решение, в котором каждый элемент влияет на устойчивость и скорость развёртывания.

Дарья Денисова
