22 апреля, 22:00

Сумоист Чайка раскрыл, какое правило в его спорте считает самым красивым

Обложка © Giga Chat

Призёр мирового первенства по сумо Владимир Чайка рассказал, какое правило считает самым красивым в этом виде спорта. По его словам, речь идёт о так называемом правиле «мёртвого тела».

Спортсмен объяснил, что в такой ситуации соперника выносят из круга перед собой. При этом борец не просто показывает превосходство, но и старается максимально бережно отнестись к здоровью оппонента.

Чайка подчеркнул, что именно в этом моменте для него соединяются сила, контроль и уважение к сопернику. Поэтому правило он считает не только зрелищным, но и по-настоящему красивым.

На этом фоне сумо, которое многие привыкли воспринимать только как грубое силовое столкновение, у него выглядит иначе. Внутри этого спорта, по словам борца, есть и своя эстетика, и свои негласные представления о благородстве поединка.

В разговоре с Life.ru призёр первенства мира и участник шоу «Титаны» рассказал, как пришёл в редкий для России вид спорта, что скрывается за внешней массивностью сумоистов и за счёт чего наша школа всё громче заявляет о себе. Подробнее — в материале Life.ru.

Алена Пенчугина
