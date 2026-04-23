Не добрал 10–15 кг: Сумоист Чайка признался, почему пропускал чемпионаты мира

Призёр мирового первенства по сумо Владимир Чайка рассказал, что в его карьере была неожиданная проблема — нехватка веса. По словам спортсмена, именно из-за этого он пропустил почти все чемпионаты мира.

Чайка объяснил, что многие зрители ошибочно думают, будто сумоисты только и делают, что боятся похудеть. В его случае всё было наоборот: для выступления на мировом уровне ему не хватало массы.

Он уточнил, что минимальная весовая категория на чемпионатах мира составляла 85 килограммов. Ему же, по собственным словам, постоянно недоставало примерно 10–15 килограммов.

Спортсмен добавил, что в спортивном сумо питание строится без крайностей. Так что вопрос для него стоял не в том, как сдерживать вес, а в том, как его набирать, чтобы вообще попадать на крупнейшие старты.

Для большинства россиян сумо до сих пор остаётся чем-то далёким и почти декоративным: Япония, ритуалы, соль, маваси, огромные тела и схватки, которые заканчиваются за секунды. Но за этим внешним образом скрывается один из самых жёстких, техничных и честных видов спорта, где любая ошибка стоит поражения, а массивность тела ничего не значит без пластики, реакции и хладнокровия.