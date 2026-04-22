В Саранске обсудят, как «управлять старением» и продлить здоровую жизнь

В Саранске 23–24 апреля пройдёт конференция, где специалисты обсудят современные методы управления возрастными изменениями и сохранения здоровья на долгие годы. Организаторами выступают Правительство России, Фонд Росконгресс и руководство Республики Мордовия. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Вопросы продления активного периода жизни и контроля возрастных процессов станут центральной темой выездной конференции в столице Мордовии. Отдельное внимание участники уделят современным научным разработкам, позволяющим фиксировать ранние признаки старения и оценивать риски будущих заболеваний ещё до их развития.

С 2026 года в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи включён отдельный блок, связанный с медициной здорового долголетия. Он предполагает обновление центров здоровья и внедрение единых стандартов обследования и сопровождения пациентов. Во время мероприятия в Саранске планируется открытие первого в регионе центра медицины здорового долголетия. В церемонии примет участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Развитие медицины здорового долголетия открывает новые возможности для продления здоровой граждан и требует системной работы на уровне регионов. Сегодня важно не только внедрять современные медицинские технологии, но и выстраивать инфраструктуру, которая позволит работать с предрисками заболеваний», — отметил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Профильная сессия «Можно ли управлять старением: советы от специалистов» станет ключевой площадкой для обсуждения практических инструментов новой модели профилактики. В ней также затронут роль цифровых технологий и ранней диагностики.

«Медицина здорового долголетия ориентирована на увеличение продолжительности здоровой жизни человека и охрану здоровья граждан. Это естественное развитие доказательного медицинского мышления, где главный предмет – не отдельная болезнь, а динамика биологических процессов в организме конкретного человека и определение предрисков, которые со временем могут «запустить» заболевания и ускоренное старение. Именно в зоне предрисков — та самая ценная территория для врача, где профилактика наиболее эффективна», — сказала заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос.

Среди участников дискуссии заявлены ведущие российские учёные и управленцы, включая Михаила Пирадова, Татьяну Яковлеву, Анастасию Ракову, Алексея Москалева, Евгения Шляхто и Владимира Дадали. Итоги встречи станут частью подготовки ко второму форуму «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который запланирован на июль 2026 года в Москве и должен сформировать новые системные решения для укрепления здоровья населения.

Ранее сообщалось, что ранняя профилактика старения не имеет практического смысла. Попытки искать признаки возрастных изменений в очень молодом возрасте не дают реальной пользы. Заметные маркеры старения обычно начинают проявляться ближе к 35 годам. До этого периода оценивать подобные процессы, по его мнению, преждевременно.