«Не развяжется ни при каких обстоятельствах»: Сумоист Чайка — о главном страхе зрителей

Призёр мирового первенства по сумо Владимир Чайка ответил на один из самых популярных вопросов зрителей — может ли во время схватки развязаться маваси, специальная повязка борца. По его словам, в профессиональном сумо этого не произойдёт.

Спортсмен объяснил, что маваси завязывают так, чтобы она держалась в любых условиях. Если это делает профессионал, повязка, по его словам, не развяжется ни при каких обстоятельствах.

Чайка добавил, что в реальном поединке сопернику просто некогда думать о таких вещах. Всё внимание в этот момент уходит на борьбу, удержание баланса и попытку провести атаку.

Так что один из самых частых зрительских страхов, по словам борца, к реальному сумо имеет мало отношения. Внутри схватки вопрос маваси для спортсменов фактически не существует.

В разговоре с Life.ru призёр первенства мира и участник шоу «Титаны» рассказал о том, как пришёл в редкий для России вид спорта, что скрывается за внешней массивностью сумоистов и за счёт чего наша школа всё громче заявляет о себе.