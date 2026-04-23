«Как попало»: Так треть россиянок оценили стиль своих мужчин

Россиянки оценили стиль своих мужчин: только 38% назвали его «хорошим, но с вопросиками». Об этом свидетельствют данные опроса CDEK.Shopping и Twinby, результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

Исследование показало, что ещё 27% оценили стил партнёра как «средний, без особого вкуса». 14% назвали его плохим, 9,8% — «скорее плохим», 4,2% — «очень плохим, это отдельная боль». Только 12% женщин уверены, что мужчина одевается лучше них.

При этом абсолютное большинство россиянок (84,7%) призналось, что внешний вид мужчины для них важен. 36,5% сказали, что это критически важно, ещё 48,2% — что скорее важно.

Описывая стиль партнёра, 52,4% женщин назвали его casual или оверсайз. 41,7% — спортивный. 38,9% — классический. 27,5% — уличный (streetwear). 22,1% — old money. При этом 19,6% признались, что партнёр одевается «как попало», а 16,8% — что он вообще не думает о стиле.

Конфликты из-за одежды случаются у 58% пар. Серьёзные ссоры — у 18%, шуточные — у 40%. При этом 73% мужчин прислушиваются к замечаниям своих женщин. 34% меняются, 39% иногда прислушиваются.

64% женщин готовы мириться со странным стилем, если мужчина подходит им по другим параметрам. При этом 63,5% считают контроль стиля партнёра допустимым — 29% ответили «да, это нормально», ещё 35% — «скорее да».

А ранее россиянки перечислили мужскую одежду, которая убьёт всё желание. В том числе это «легендарные» сандалии на носки, а что ещё в списке — читайте на Life.ru.