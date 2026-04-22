22 апреля, 15:04

Мявки из склепа: В Москве спасли тонувшего на кладбище котёнка

Котёнка спасли из затопленного склепа на Введенском кладбище в Москве

Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Жуткое и настойчивое мяуканье привлекло внимание двух девочек на старом Введенском кладбище в Москве. Звук исходил из часовни-склепа, и, несмотря на недоверие охранника, девочки добились вызова спасателей. Прибывшие на место специалисты «Спасрезерва» столкнулись с ужасающей картиной: в затопленном водой склепе, на глубине свыше двух метров, боролся за жизнь котёнок.

Кадры спасения котёнка. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Котёнок был на грани гибели, и казалось, что усыпальница станет и его последним пристанищем. Однако, благодаря оперативным действиям спасателей, малыш был спасён.

«К счастью, котик не долго пробыл в расположении отряда, спустя пару часов экипаж смог найти ему семью. Его назвали Франки, и он ещё прячется в укромных уголках. А вот с лоточком малыш разобрался на пятёрку. Надеемся, что со временем передадим вам домашний привет», — говорится в сообщении спасателей.

Малышу быстро нашли семью. Фото © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Малышу быстро нашли семью. Фото © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Хозяйка исчезла, собака выла от голода: в Петербурге спасли самоеда с запертого балкона
Хозяйка исчезла, собака выла от голода: в Петербурге спасли самоеда с запертого балкона

Ранее в Красноярске неравнодушные жители спасли раненую косулю, выбежавшую из леса на дорогу около села Удачное. Водители остановились, связались со спасателями, накинули животному на голову ткань и доставили его в Центр охраны дикой природы. Операция прошла около полуночи, и к часу ночи косуля уже была в филиале центра в Солнечном.

Наталья Демьянова
