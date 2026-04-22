Паника отменяется: в Минсельхозе пообещали россиянам фисташки, даже если Иран подведёт

Прочитав тревожные прогнозы некоторых СМИ о возможном дефиците фисташек из-за ближневосточных событий и опасениях голодного года из-за холодной весны, журналист Кремлёвского пула Алексагндр Юнашев решил обратиться к главе Минсельхоза Оксане Лут за разъяснениями. Министр же отметила, что поводов для беспокойства нет.

Лут гарантировала фисташки на российском рынке даже без Ирана.

По словам Лут, осадки в некоторых регионах обеспечат достаточную влажность почвы, а поздний сев, хоть и возможен, не является беспрецедентным и может даже привести к богатому урожаю, как гласит народная мудрость. Что касается фисташек, министр заверила, что проблем с их поставками не предвидится, даже если иранские орехи станут недоступны, найдутся альтернативные поставщики.

«Если не будет вдруг иранских фисташек, в чём я сомневаюсь, значит, мы найдём, у кого покупать ещё. С фисташками проблем не будет», — сказала Лут.

Ранее японские эксперты заявили, что резкий рост цен на удобрения может ударить по мировому производству продовольствия. Одной из главных причин издание называет подорожание природного газа. Он нужен для выпуска мочевины — одного из самых востребованных видов удобрений.