$400 млрд и новый мировой лидер: Deutsche Telekom и T-Mobile готовят рекордное слияние

Грядущее объединение Deutsche Telekom и её американской «дочки» T-Mobile в рамках нового холдинга обещает стать рекордсменом на рынке слияний и поглощений. По информации Bloomberg, основанной на анализе данных, совокупная рыночная стоимость будущей структуры может достигнуть внушительной суммы в 380 миллиардов долларов. Однако, прежде чем эта масштабная сделка будет реализована, Deutsche Telekom предстоит пройти процедуру получения одобрения на поглощение.

Deutsche Telekom, контролирующая 53% акций T-Mobile, планирует объединить свои активы с целью формирования транснациональной корпорации. Успешная реализация этой сделки может привести к первичному публичному размещению акций (IPO) объединенной компании на рынках США и Европы. На фоне этой информации котировки акций обеих компаний продемонстрировали снижение: Deutsche Telekom потеряла 2%, а T-Mobile — 1,5%.

Немецкое правительство и государственный банк KfW владеют примерно 14% акций Deutsche Telekom. Полное слияние приведет к существенному уменьшению доли государства в капитале, и на данный момент не определена позиция правительства ФРГ относительно поддержки данной сделки.

