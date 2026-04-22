РКН с начала года аннулировал почти 2 тысячи лицензий операторов

С начала года Роскомнадзор отозвал 1 967 лицензий у 1 025 операторов связи. Причинами стали непредставление обязательной отчётности и предоставление недостоверной информации.

Как пояснили в ведомстве, это стандартная процедура, предусмотренная законом «О связи», и чаще всего касается лицензий на неактивные виды услуг. При этом операторы могут продолжать работу по другим действующим лицензиям.

«В текущем году прекращено 1 967 лицензий у 1 025 операторов связи. Всего в настоящее время в РФ действует 20 564 лицензии у 6 980 лицензиатов», — приводит ТАСС сообщение РКН.

